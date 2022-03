Kriminalität : Einbrecher stehlen in Trier-Ehrang hochwertige Werkzeuge aus Schuppen

Trier-Ehrang In der vergangenen Nacht wurde ein Schuppen in Trier-Ehrang aufgebrochen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag,17.03., einen Holzschuppen in der August-Antz-Straße in Trier-Ehrang auf und stahlen hochwertige Werkzeuge, teilt die Polizei mit. In dem Schuppen waren Werkzeuge gelagert, die zur Sanierung eines dortigen Wohnhauses benötigt werden, das während des Hochwassers 2021 beschädigt worden war.