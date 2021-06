Benefiz-Aktion : Wolldecken-Aktion für einen guten Zweck

Martha Reif-Kändler unterstützt einen guten Zweck, indem sie in ihrem Café "Nohner Mühle" die selbstgestrickten bunten Wolldecken der Frauengemeinschaft zum Kauf anbietet Foto: Brigitte Bettscheider

Nohn Die Frauengemeinschaft Nohn hat mit dem Café „Nohner Mühle“ einen neuen Absatzmarkt für ihre selbstgestrickten, bunten Wolldecken gefunden. Die Inhaberin Martha Reif-Kändler unterstützt den wohltätigen Zweck und bietet die Decken den Cafébesuchern zum Verkauf an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Wer zu den Scharen gehört, die seit jeher und besonders seit Beginn der Pandemie aus Richtung Nohn zum Wasserfall wandern, kommt an Martha Reif-Kändlers Café und Seminarhaus „Nohner Mühle“ vorbei. Dann kann man sich an dem zum Wanderweg gelegenen Fensterchen ein Eis am Stiel kaufen. Oder einkehren und sich an einem der Tische in dem idyllischen Innenhof oder der urigen Stube mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen - oder was sonst noch auf der Karte steht - bewirten lassen.

Darüber hinaus hat Martha Reif-Kändler neuerdings besondere Unikate im Angebot. Wolldecken nämlich, für die Mitglieder der Frauengemeinschaft Nohn und weitere Frauen bunte Quadrate stricken, die dann zusammengefügt werden. Und zwar seit mehr als vier Jahrzehnten (siehe Info). Als aber im vorigen Jahr coronabedingt der Absatz der Decken zurückging, weil zum Beispiel keine Basare stattfinden konnten, wandte sich Hildegard Dreymüller, die Vorsitzende der Frauengemeinschaft, an die Inhaberin der „Nohner Mühle“.

Info Mit einem Sack Wolle fing es an Drei Frauen (darunter Hildegard Dreymüller) hatten im Frühjahr 1978 mit einem Sack gespendeter Wolle den Grundstock für die seither ununterbrochen geleistete Leprahilfe gelegt. Ihr Tatendrang war von dem Bericht eines Franziskanerpaters über eine Lepraklinik in Indien ausgelöst worden. Am Anfang wurden um die 15 Wolldecken pro Jahr fertig gestellt; längst sind es vier Mal so viele. Der Wollnachschub stammt hauptsächlich aus Auflösungen von Fachgeschäften und Privathaushalten sowie aus der Textilindustrie. Die Decken gingen an Leprastationen in Afrika und Lateinamerika sowie in Katastrophengebiete und Flüchtlingslager weltweit. Im vorigen Jahr unterstützte die Nohner Frauengemeinschaft einen Hilfstransport des „Forums Eine Welt“ (Gerolstein) mit 46 Decken, die für Flüchtlinge in der „Dschungel von Calais“ genannten Zeltstadt nahe der französischen Stadt Calais bestimmt waren. Gleichzeitig stiftete der Leprakreis der Grundschule Üxheim zwölf Decken, die laut Schulleiter Dominik Mergen vielseitig zum Einsatz kommen. Um etwas Abwechslung in die Stricktätigkeit zu bringen und etwa die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zu unterstützen, gehören auch Kinderpullover und Söckchen zum Repertoire der Strickerinnen. Wer Wolle abzugeben hat (neu oder gebraucht) oder wer eine Decke oder Socken zugunsten von wohltätigen Zwecken kaufen möchte, kann sich an die Vorsitzende der Frauengemeinschaft Nohn wenden: Hildegard Dreymüller, Telefon 02696/375.

Auf einen Versuch käme es an, meinte damals Martha Reif-Kändler. Und erlebt seither eine Überraschung nach der anderen. Ihre erste Kundin sei ihre Schwiegertochter gewesen, die inzwischen an die zwei Dutzend Decken gekauft und sie verschenkt oder in der eigenen Verwendung habe, erzählt sie. „Auch die Cafébesucher decken sich gut ein“, erklärt die 69-Jährige mit einem Augenzwinkern. Allein in dem kurzen Zeitraum seit der Wiedereröffnung des Cafés Ende Mai seien neun Decken gekauft worden. 30 Euro kostet ein Exemplar. Das Geld gibt Martha Reif-Kändler komplett weiter an Hildegard Dreymüller, die es wiederum ohne einen Cent Abzug dem Arzt Remy Rousselot zugunsten der Patienten seiner Lepraklinik in Ostindien zukommen lässt oder dem in Gerolstein beheimateten Verein „Eifellicht“ für Hilfsprojekte in Mittel- und Osteuropa.

„Es gibt mehrere gute Gründe, die Wolldecken-Aktion zu unterstützen“, meint Martha Reif-Kändler. „Sie sind so schön bunt“, schwärmt sie. Zudem seien die Strickerinnen froh, dass sie ihre sinnvolle Tätigkeit weiterhin ausüben könnten. Und der Erlös fließe in humanitäre Hilfe. Daher werde sie diese besondere „Geschäftsbeziehung“ auch in Zukunft sehr gerne weiterführen. „Ich freue mich über jede Decke, die ich an den Mann oder die Frau bringe“, sagt sie.

Martha Reif-Kändler unterstützt einen guten Zweck, indem sie in ihrem Café „Nohner Mühle“ die selbstgestrickten bunten Wolldecken der Frauengemeinschaft zum Kauf anbietet. Foto: Brigitte Bettscheider