Corona-Kontrollen : Polizei ahndet am Ring riskante Fahrmanöver

Foto: Fritz-Peter Linden

Adenau Wie angekündigt, wurde am Wochenende, von Freitag, 22. Januar bis Sonntag, 24. Januar, in den Wintersportgebieten der Vulkaneifel und am Nürburgring vermehrt der Verkehr kontrolliert. Die Polizeiinspektion Adenau führte, in Absprache mit den Ordnungsbehörden, die Kontrollen durch.

Neben der Einhaltung der aktuell geltenden Bestimmungen der Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz wurde auch nach Fahrern gesucht, die in die Region kommen, um bei den winterlichen Straßenverhältnissen Driftmanöver durchzuführen.

Während am Samstag lediglich wenige Wintersportbegeisterte die Region aufgesucht hätten, sei nach dem Neuschnee in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Besucheraufkommen sonntags merklich erhöht gewesen, teilt die Polizei mit. Der Andrang sei aber nicht mit dem der vergangenen Wochenenden zu vergleichen gewesen. Auf der Landesstraße 10 seien diverser Falschparker geahndet worden. Verstöße gegen die Hygiene-Bestimmungen seien in den Wintersportgebieten nicht ausgemacht worden.