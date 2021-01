Corona-Verordnung : Ausreichend FFP2-Masken in den Märkten

FFP2-Masken gibt es in Supermärkten und Drogeriemärkten. Foto: TV/Nora John

Daun Medizinische Masken, also OP-Masken oder die noch besser schützenden FFP2-Masken, sind seit gestern Pflicht in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Der TV hat sich in Daun umgesehen, ob auch ausreichend FFP2-Masken in den Märkten angeboten werden, damit sich jeder damit eindecken kann.

