Blaulicht : Unbekannter beschädigt in Gerolstein Auto und fährt davon

Foto: Linden Fritz-Peter

Gerolstein Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstag, 14. August, in der Zeit zwischen 10.45 und 11.15 Uhr in Gerolstein abspielte. Ein auf dem Parkplatz des Hit-Marktes in Gerolstein geparkter roter Opel Corsa wurde, so vermutet die Polizei, bei einem Aus- oder Einparkversuch des Unfallverursachers an der vorderen linken Stoßstange beschädigt.

Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.