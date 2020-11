Wendemanöver mit Folgen : Angetrunkener Fahrer beschädigt in Gerolstein Hausdach, Auto und Zaun

Angetrunkener Fahrer beschädigt in Gerolstein Hausdach, Auto und Zaun

Einmal pusten bitte: Einen ähnlichen Atemalkoholtest musste ein Fahrer in Gerolstein machen. Foto: Uli Deck/dpa Foto: picture alliance / dpa/Uli Deck

Gerolstein Mit 1,5 Promille Alkohol im Blut hat ein LKW-Fahrer versucht zu wenden. Mit schlimmen Folgen.

Ein angetrunkener Fahrer hat am Montag, 16. November, beim Rangieren mit seinem Lastwagen ein Hausdach, ein Auto und einen Zaun in Gerolstein beschädigt. Gegen 10 Uhr versuchte der 35-Jährige auf einem Anwesen in der Niedereicher Straße einen dort abgestellten Wagen und einen Gartenzaun.