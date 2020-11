Nach Transporter-Unfall : Bergungsarbeiten auf der A 1 bei Föhren

Föhren Nach einem Unfall auf der A 1 bei Föhren ist ein Fahrstreifen blockiert.

Ein Lastwagen mit Gefahrgut ist am frühen Dienstagmorgen, 17. November, auf der Autobahn 1 zwischen dem Parkplatz Hetzerath und Abfahrt Föhren verunglückt. Derzeit blockiert er den rechten Fahrstreifen in Richtung Saarbrücken, der Verkehr wird solange einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Noch bis etwa 10.30 Uhr sollen die Bergungsarbeiten laut Polizei laufen. Der Tank sei allerdings unbeschädigt, so dass das geladene Ethylalkohol nicht auslaufen könne.