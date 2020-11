Gefahndet wir nach drei Männern : Tränengas  in Trier versprüht – Polizei sucht Zeugen

Tränengas in Trier versprüht – Polizei sucht Zeugen

Trier Ein Mann soll Tränengas in Trier versprüht und mehrere Menschen verletzt haben.

Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung in der Nacht zum Sonntag, 1. November in der Robert-Schumann-Allee. Dabei soll eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden an der Bushaltestelle „Kuno-Stapel-Straße“ leicht verletzt worden sein.