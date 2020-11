Unfall : Gefahrgut-LKW kommt von A 1 ab

Föhren Bei Föhren ist am Dienstagmorgen ein Gefahrgut-LKW auf der A 1 von der Fahrbahn abgekommen.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Schweich kam es gegen 5.50 Uhr zu den Unfall in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen dem Parkplatz Hetzerath und Abfahrt Föhren. Ein Gefahrgut-LKW kam dabei aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Leitplanke auf, drückte diese dann auf einer Länge von 100 Metern ein und blieb schräg stehen und blockierte teilweise den rechten Fahrstreifen. Der Gefahrguttank blieb unbeschädigt, sodass kein Gefahrgut in Form von Ethylalkohol auslief. Zur Zeit sind die Bergungsarbeiten im Gange und werden nach Einschätzung der Polizei noch bis etwa 10.30 Uhr dauern. Im Einsatz sind die Feuerwehren Hetzerath und Föhren, die Autobahnmeisterei Wittlich sowie die Polizeiautobahnstation Schweich. Der Verkehr wird solange einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.