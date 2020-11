Blaulicht : LKW-Fahrerin bei Unfall in Wallersheim an der Sandgrube verletzt

Der verunglückte Lastwagen an der Sandgrube bei Wallersheim. Foto: Fritz-Peter Linden

Wallersheim Unfall am Montagmittag in Wallersheim: Dort kippte ein LKW an der Sandgrube um, die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Die Ladung landete im Hang.

(fpl) Dieser Lastwagen ist am Montagmittag am Rande der Sandgrube bei Wallersheim von der Fahrbahn geraten und zur Seite gekippt.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, wurde aber in ihrer Kabine eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Im Einsatz waren die Wehren aus Wallersheim, Schönecken und Prüm, Polizei, DRK und ein Notarzt aus Prüm.

