Hillesheim : Vortrag zum Thema Internet in der Realschule

Hillesheim Die Augustiner-Realschule plus Hillesheim lädt für Mittwoch, 6. November, um 19 Uhr zum Infoabend „Internetkommunikation, Web, Handy und Co – Gefahren und Risiken“ ein. Angesprochen sind alle Eltern und Erziehungsberechtigte der Schule und der anliegenden Realschulen Jünkerath und Gerolstein sowie alle Interessenten in die Schule ein.

Zentrales Thema wird der oft unbedachte Umgang Internet und Handy sein.

Digitale Medien, insbesondere Internet und Handy, sind heute ein fester Bestandteil im Leben von Kindern und Jugendlichen. Der kompetente und kritische Umgang mit diesen Medien ist daher von immenser Bedeutung, kann aber nur in Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule erreicht werden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass oftmals das nötige Grundlagenwissen fehlt, um beurteilen zu können, welchen Risiken ihre Kinder beim Surfen und Chatten oder bei der Nutzung ihres Handys ausgesetzt sind. Anhand vieler authentischer Beispiele durch die Polizeihauptkommissarin Jennifer Schmidt vom Team der Zentralen Prävention Trier wird gezeigt, welche Gefahren beim unkritischen Umgang mit den modernen Medien auf die jugendlichen Benutzer lauern und wie man sich und seine Kinder davor schützen kann.