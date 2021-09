Wetter : Nach dem Spätsommer kommen Schauer und Gewitter nach Rheinland-Pfalz

In den letzten Tagen genossen die Rheinland-Pfälzer sommerliches Wetter mit angenehm warmen Temperaturen. Doch damit ist es jetzt vorbei: Die Vorhersagen sehen düster und nass aus.

Nach einem strahlenden Sommertag am gestrigen Mittwoch mit Temperaturen um die 30 Grad wird das Wetter ab Donnerstag unbeständiger. Grund dafür ist ein Tief bei den Britischen Inseln, dass das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland beeinflusst und aus Südwesten feuchtere Warmluft bringt, erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Wetter in Rheinland-Pfalz kann auch Gewitter bringen

Nach einem freundlichen Start in den Donnerstagmorgen soll es demnach über den Tag hin wolkiger werden. Ab dem Vormittag kann es dann zu Schauern und teils starken Gewittern kommen, die gegen Abend nachlassen sollen. Dennoch bleibt es einigermaßen warm in Rheinland-Pfalz bei Höchsttemperaturen von 25 bis 28 Grad, im höheren Bergland um 23 Grad. Dabei ist es etwas windig, zusammen mit Gewittern und Schauern können aber auch starke bis stürmische Böen auftreten. Örtlich kann sich nächtens Nebel bilden.

Am Freitag dann ist es wechselnd bis stark bewölkt, örtlich können wieder Schauer und Gewitter sogar mit Starkregen auftreten. Nach dem DWD sind Temperaturen bis zu 25 Grad, im höheren Bergland um 20 Grad, möglich. Dabei weht ein schwacher Wind, der in Verbindung mit Schauern und Gewittern auch böig werden kann. In der Nacht zum Samstag geht es ebenso bewölkt und mit vereinzelten Schauern und Gewittern weiter, es kühlt sich auf 15 bis 13 Grad, im Bergland bis 11 Grad, ab.