Aktion : Greifen Sie in die Tasten!

Trier Bunt bemalte Klaviere an zwölf Plätzen in der Trierer Innenstadt laden ein zum freien Spiel und Zuhören. Bei der Neuauflage von „My urban piano“ gehen die Veranstalter auch auf Talentsuche. Und präsentieren als Clou ein klimafreundliches Klavier.

Beethovens „Für Elise“, Yirumas verträumtes „River flows in you“ oder einfach nur der Flohwalzer – wer auf einem Klavier etwas vorspielen oder einfach nur ausprobieren möchte, ist bei „My urban piano“ willkommen. Vom 10. bis 10. September stehen die zwölf bunt bemalten Pianos in der City bereit, damit sich Passanten spontan hinsetzen und spielen. Wie gut jemand die Tasten beherrscht, ist dabei egal. „Wir möchten einfach Lebendigkeit und Farbigkeit in die Innenstadt bringen“, sagt Jochen Leuf, Sprecher der Initiative Kulturkarawane, die das Event gemeinsam mit dem Pianohaus Marcus Hübner auf die Beine gestellt hat. „Wir wollen, dass man durch die Stadt gehen kann und die gesamte Stadt klingt.“

Auch drei Konzerte vor der Kulisse des Doms stehen an: Lilli among clouds am Samstag, 11. September, 19 Uhr, Niklas Paschburg am Samstag, 18. September, 19 Uhr und Elena Neumann und Jonas Stark am Sonntag, 19. September, 13 Uhr. Der Auftritt von Annelie wurde wegen Krankheit abgesagt. Spezielle Support-Tickets sollen dort auch denjenigen Besuchern den Eintritt ermöglichen, denen ein Zugang zu Konzerten aus finanziellen Gründen sonst nicht möglich ist