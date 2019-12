Tarifverhandlung : Kaufhof-Mitarbeiter legen Arbeit nieder: Streik in der Adventszeit

Die Beschäftigten der Kaufhof-Häuser sind von Verdi zum Warnstreik aufgerufen worden. In Trier beteiligten sich rund 60 Mitarbeiter an der Aktion. Foto: TV/Heribert Waschbüsch

Trier Rund 60 Kaufhof-Beschäftigte legen in Trier die Arbeit nieder. Der Streit um den Sanierungstarifvertrag eskaliert.

DGB-Chef James Marsh stellt sich hinter die Forderungen für die Beschäftigten und prangert die Tarifflucht vieler Unternehmen an: „Gerade mal 35 Prozent der Betriebe in Rheinland-Pfalz sind tarifgebunden, im Jahr 2000 waren es noch 52 Prozent.“ Diese Entwicklung werde von den Beschäftigten und den öffentlichen Kassen teuer bezahlt. „Wer in Rheinland-Pfalz oder dem Saarland in einem Betrieb arbeitet, der nicht tarifgebunden ist, verdient monatlich 743 Euro brutto weniger. Das merken die Beschäftigten heute unmittelbar im Geldbeutel und sie merken es morgen beim Blick auf den Rentenbescheid.“