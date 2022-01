Meinung : Kein großer Wurf!

Das deutsche Weinbezeichnungsrecht ändert sich, komme was wolle. Spätestens ab dem Weinjahrgang 2025 gelten die neuen Regeln verbindlich. Aktuell läuft die Übergangsfrist. Warum aber ist der ganze Aufwand notwendig?

Sind die traditionellen, eingeführten Bezeichnungen wie Qualitätswein, Kabinett, Spätlese und Auslese nicht mehr gut genug? Die Gründe dafür liegen tiefer. Der wichtigste Ansporn: Diese Kategorien gibt es nur in Deutschland. International können Weintrinker damit nicht viel anfangen. Deshalb sollen die deutschen Weine wettbewerbsfähiger gemacht werden, indem man auf den Etiketten die Herkunft in den Fokus rückt. So wie es überall auf der Welt üblich ist. Auch der Verbraucher soll sich so besser am Weinregal im Einzelhandel orientieren können. Doch wie so oft im Leben klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Zu viele Interessen prallen aufeinander.