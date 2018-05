später lesen Sport 40 Kinder erhalten Turnabzeichen des deutschen Turnerbundes FOTO: TV / privat FOTO: TV / privat Teilen

(red) In der Grafschaftshalle in Laufeld trafen sich 40 Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren um das Kinderturnabzeichen des Deutschen Turnerbundes zu erlangen. Hierbei wurde viel Geschicklichkeit, Kraft, Koordination, Gleichgewicht und Teamgeist verlangt. An sieben Stationen mit je drei Übungen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden konnten die Kinder Punkte sammeln. Es gab Stationen wie Zirkuskünste, Hängen und Stürzen oder Rollen, Rutschen und Fahren. Mit viel Elan, Konzentration und Spaß gingen die Kinder die einzelnen Übungen an. Am Ende erhielten alle Teilnehmer das Kinderturnabzeichen und eine Urkunde. In den Sommerferien vom 2. bis 8. Juli findet in Laufeld für Kinder im Alter von acht bis 16 Jahren ein Turn-Camp statt. Informationen sind bei Herta Clemens unter Telefon 06574/686 erhältlich.