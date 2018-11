Wenn die Ausbildung Fragen aufwirft

„Ich helfe gerne bei der Suche nach einer Ausbildung oder allein bei der Überlegung: ‚Was soll nach der Schule kommen?!“ Dieses Fazit zieht Maria Pritzen, eine Ehrenamtliche des Ausbildungspatenprojekts von Caritas, Dekanat Wittlich, Aktion Arbeit, Kommune und Schule engagiert.

Das Projekt hat das Ziel, Jugendlichen auf ihrem beruflichen Weg beizustehen. So wird nach Stärken geschaut, Unterstützung bei der Bewerbung gegeben, in Praktikum und Ausbildung vermittelt und Mut gemacht, wenn nicht alles gelingt. Für Projektleiterin Silke Heiseler (Caritas) und Armin Surkus-Anzenhofer (Dekanat Wittlich) hat sich das Projekt weiterentwickelt. Neben der Ausbildungssuche rücken die Orientierungs- und Entscheidungshilfe in den Blick. Ein weiterer Weg, den das Projekt nun geht, ist die Begleitung von Auszubildenden, um Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Wer Unterstützung durch Ausbildungspaten in Anspruch nehmen möchte, -kann sich melden. Wer sich vorstellen kann, sich für junge Menschen einzubringen, kann dies ebenfalls tun.

Kontakt: Telefon 06531/9660-0, E-Mail: s.heiseler@caritas-meh.de