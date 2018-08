Britischer Organist gastiert beim Orgelsommer

Ein Glanzpunkt erwartet die Besucher des Himmeroder Orgelsommers am Sonntag, 26. August, nachmittags um 15 Uhr. Dann wird mit James O‘Donnell von der Westminster Abbey ein renommierter britischer Organist zu Gast in Himmerod sein.

Der Kontakt besteht von London nach Großlittgen dank einer persönlichen Begegnung bei einem Empfang in der Abbey vor einigen Jahren.

James O‘Donnell ist seit dem Jahr 2000 in London als Organist and Master of the Choristers tätig. Neben Werken britischer Komponisten stehen Bachs Präludium und Fuge in Es-Dur sowie César Francks Choral h-Moll auf dem Konzertprogramm. Krönender Abschluss des Programms ist nach Angaben des Veranstalters Maurice Duruflés Präludium und Fuge über den Namen „Alain“, eine impressionistische Orgelkomposition des 20. Jahrhunderts. Nach alter Himmeroder Tradition ist der Eintritt zum Konzert frei.

Weitere Informationen gibt es unter www.abteihimmerod.de/veranstaltungen/orgel