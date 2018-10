später lesen Musik Kubanischer Jazz im Casino Teilen

Der Jazzclub präsentiert am Dienstag, 30. Oktober, ab 20 Uhr kubanischen Jazz im Casino Wittlich. Zu Gast ist Harold Lopez Nussa, der schon 2012 mit seinem Trio in Wittlich zu Gast war. Geboren 1983 in Havanna, aus einer Musikerfamilie stammend, lernte er neben der kubanischen Klassik, die auf den Tänzen der Kolonialzeit basiert, auch europäische Klassik.