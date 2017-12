später lesen "Konstellation ist schon auch gefährlich” FOTO: (g_sport FOTO: (g_sport Teilen

Twittern

Teilen



Mit zwei Siegen in Folge hat sich Ihre Mannschaft aus dem Tabellenkeller gelöst. Was war denn beim überraschend hohen 6:0 im jüngsten Auswärtsspiel in Mehren entscheidend?Reifers Entscheidend war die Gelb-Rote Karte für die SG Darscheid in der 75. Minute beim Stand von 2:0 für uns.