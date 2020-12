Kommunalpolitik : Mantelsonntag abgesagt

Gerade am Mantelsonntag wie hier im Oktober tummeln sich die Besucher in Prüm bersonders gern. Vor allem, wenn dann auch noch die Sonne scheint. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm (fpl) Einkauf im Risikogebiet: Der Gewerbeverein wollte am 18. Oktober die Geschäfte öffnen, zusätzlich zum Antikmarkt an beiden Wochenendtagen auf dem Ausstellungsgelände. Am Freitagnachmittag, zwei Tage vor der Veranstaltung, aber untersagen Land und Kreis den Mantelsonntag und den Markt.

