Polizei : Fahrerflucht in Bleialf: Zaun beschädigt

In Bleialf ist ein Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag, 28. auf 29. Juni, nach einem Unfall geflüchtet. Der Unbekannte fuhr in der Bahnhofstraße mit seinem Auto in Richtung Ortsmitte. In Höhe des Hauses Nummer 11 kam der Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Zaun. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.