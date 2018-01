Brand in Ensdorf mit einem Toten - Ursache unklar

Nach dem Brand in Ensdorf (Saarland) mit einem Toten ist die Ursache noch unklar. „Wir können noch nichts ausschließen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen.

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus war ein 71 Jahre alter Bewohner am Donnerstagabend ums Leben gekommen. Für Freitag sei eine Obduktion des Leichnams geplant. Laut Polizei atmete eine 32 Jahre alte Frau Rauchgase ein und musste deshalb in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie der Saarländische Rundfunk meldete, wurden drei Menschen aus dem Haus gerettet.

(dpa)