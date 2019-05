Kriminalität : Brutale Tat in Rommersheim: Mann kippt Frau ätzende Flüssigkeit ins Gesicht

Rommersheim Perfider Angriff auf eine Frau im Eifelort Rommersheim: Ein mittlerweile festgenommener Mann spritzte ihr am Mittwochmorgen eine ätzende Flüssigkeit ins Gesicht.

Es war ein extrem brutaler Angriff auf eine 33 Jahre alte Eifelerin in Rommersheim: Wie die Polizei am Mittwochnachmittag durchgibt, hat dort am Morgen gegen 8.20 Uhr in der Hauptstraße ein Mann die Frau mit einer ätzenden Flüssigkeit verletzt.