Feuerwehr : Defekte Gasflasche: Gefahrstoffeinsatz in Konz-Karthaus

Foto: TV/Roland Morgen

Konz-Karthaus Wegen eines Gasalarms ist die Konzer Feuerwehr am Dienstag ab 12.08 Uhr laut eigenen Angaben in der Merzlicher Strasse in Karthaus im Einsatz. Ein Hausbewohner habe eine Gasflasche in seiner Wohnung gemeldet, aus der aufgrund eines Defekts am Ventil der Flasche Gas ausströmte.

Unter Atemschutz und mit einem Messgerät für Gase verschiedener Arten hätten die Einsatzkräfte die Wohnung betreten und die Flasche nach draußen gebracht. Dort habe sich die Einsatzleitung dazu entschieden, die Gasflasche an den naheliegenden Moselradweg zu bringen, um so die Gefahr für die Anwohner zu minimieren. Der Flascheninhalt sei anschließend kontrolliert abgelassen worden.