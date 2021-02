Blaulicht : Diebe im Gerolsteiner Forst – Brennholz vom Wegrand geklaut

Gerolstein Wer macht denn so etwas? Aus dem Waldgebiet, nördlich von Gerolstein (zwischen Roth und Bewingen), nördlich der Straße Wellgendellsknipp in der Verlängerung vom Heideweg, sind etwa fünf Raummeter Brennholz (Fichtenholz) gestohlen worden.

Das Holz war in Stücken von einem Meter Länge am Waldweg abgelegt. Hinweise nimmt die Polizei in Daun (Telefon 06592/96260) oder die Polizei in Gerolstein (Telefon 06591/95260) entgegen.