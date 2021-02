Blaulicht : Stromkasten in Dachwohnung fängt Feuer - Großeinsatz der Feuerwehr in der Trierer Altstadt

Foto: TV/Roland Morgen

Trier Die Berufsfeuerwehr Trier ist am Montag kurz vor 18 Uhr mit zwei Löschzügen und insgesamt 18 Einsatzkräften ausgerückt, weil in einer Dachgeschosswohnung in einem Haus in der Kaiserstraße ein Wohnungsbrand gemeldet worden war.

Wie sich herausstellte, hatte ein Stromkasten Feuer gefangen und starken Rauch verursacht.