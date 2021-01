Blaulicht : Dachstuhl gerät in Brand: Bewohner retten sich ins Freie

Dachstuhl gerät in Brand: Bewohner retten sich ins Freie

Bitburg Ein brennender Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses hat am Freitagabend in Bitburg einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Das Feuer war am frühen Freitagabend im Haus in der Matthias-Grünewaldstraße in Bitburg gemeldet worden, wie die Polizei mitteilt. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Wenig später hatte sich das Feuer bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet, Flammen schlugen aus dem Dach.