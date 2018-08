später lesen Polizei Einbrecher schlagen viermal zu FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red/iro) Gleich viermal haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag in der Region eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Sie schlugen in Brauneberg in der Lindenstraße in einem Hotel und in einer Pension zu sowie in einem Hotel in der Straße Steinrausch in Osann-Monzel sowie in einem Geschäftshaus in der Moselweinstraße in Wintrich.