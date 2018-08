Tödlicher Unfall bei Steinborn: 28-jähriger Autofahrer verunglückt auf der B257 (Fotos)

Ihr Name

Wie die Polizei mitteilte, kam der 28-Jährige aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Danach prallte der Wagen, in dem der 28-Jährige alleine saß, gegen einen Baum. Der Eifeler starb an der Unfallstelle.

Die B 257 war wegen der Bergungsarbeiten bis circa 23.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Im Einsatz waren außer der Inspektion Bitburg etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge und ein Hubschrauber, die allerdings nichts mehr ausrichten konnten. Ein Gutachter der Staatsanwaltschaft ist mit der Ermittlung der Ursache des Unfalls beschäftigt. Er war am Donnerstagabend auch vor Ort.

Es steht aber noch immer nicht fest, warum der Mann von der Fahrbahn abkam. Alkohol oder Drogen seien aber nicht im Spiel gewesen, teilt der Sachbearbeiter der Polizei mit.