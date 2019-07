Feuer : Flächenbrand bei Etgert wird schnell gelöscht

Foto: Polizei. Foto: Fritz-Peter Linden

Etgert Eine Meldung über einen Flächenbrand in der Gemarkung Etgert ging am Montag gegen 10.40 Uhr bei der Morbacher Polizei ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass etwa 200 Quadratmeter trockenes Gras an einer Böschung brannten.

