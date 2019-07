Polizei : Unbekannte zerkratzen Audi in Jünkerath

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Jünkerath Ein Audi A4 Avant ist am Sonntag in Jünkerath zerkratzt worden. Zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr war der Wagen am Sportplatz abgestellt, danach in der Nähe des Bahnhofs. Zeugen werden gebeten, die Polizei Prüm zu informieren (Telefon 06551/9420; Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de).