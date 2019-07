Polizei : Unbekannte stehlen Bagger und Warnbaken in Wiltingen

Unbekannte stehlen Bagger und Warnbaken in Wiltingen

Wiltingen Von einer Baustelle in der Rosenbergstraße am Ortseingang von Wiltingen haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag, 29. Juni, 17.30 Uhr, und Sonntagmorgen einen Bagger und insgesamt neun Warnbaken entwendet.

Die Täter fuhren mit dem Bagger und den gestohlenen Warnbaken über Wirtschaftswege zu einem Waldstück zwischen den Ortschaften Wiltingen und Oberemmel. Hier hoben sie wahllos Baggerlöscher aus und beschädigten mehrere Bäume. Anschließend fuhren sie den Bagger in das angrenzende Waldstück. In einer nahegelegenen Waldlichtung fand die Polizei eine Feuerstelle, an der die Täter zumindest einen Teil der Warnbaken verbrannt haben.