POLIZEI : Polizei stoppt gesuchten Mann

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier/Winterspelt (red) Ein 32-Jähriger, nach dem gefahndet worden war, ist am Sonntag einer Streife des Bundespolizeireviers Prüm ins Netz gegangen. Er saß als Beifahrer in einem aus Belgien kommenden Wagen, den die Beamten nachmittags auf der A 60 am ehemaligen Grenzübergang Steinebrück bei Winterspelt anhielten.

