Brand durch Toaster : Daun: Haus von 83-jähriger Seniorin durch Feuer unbewohnbar

Daun Eine 83-jährige Frau hat am Samstagabend durch ein Feuer im Wohnhaus ihr Dach über dem Kopf vorerst verloren. Auslöser des Brandes soll ein Toaster gewesen sein. Hier sind die Einzelheiten:

Für eine 83-jährige Daunerin ist der gestrige Samstagabend laut Polizei dramatisch verlaufen. Gegen 18.15 Uhr schaltete die 83-Jährige den Toaster in der Küche an, um sich Brot zu toasten. Anschließend telefonierte sie mit ihrem Sohn und bemerkte dann, dass das Licht in der Küche ausging.