Blaulicht : Niederprüm: Unfallflucht am Baustoffcenter

Niederprüm: Unfallflucht am Baustoffcenter

Prüm Und wieder eine Unfallflucht. Die Polizei Prüm sucht aber nicht den getürmten Fahrer, sondern den Zeugen, der am Montag in Niederprüm die Sache aufzuklären half.

Bereits am Montag, 14. Dezember, kam es gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Baustoffcenters Bermes in Niederprüm zu einer Verkehrsunfallflucht, wie die Polizei jetzt meldet.

Der Name des Zeugen ist jedoch nicht bekannt. Wer der Polizei weiterhelfen kann, möchte sich unter Telefon 06551/9420 bei der Inspektion Prüm melden. Das geht auch per E-Mail an: pipruem@polizei.rlp.de