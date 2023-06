Feuerwehreinsatz Stromausfall nach Kurzschluss

Trier · Wegen eines Problems in einem Trafo ist es am Samstagabend kurzzeitig zu einem Stromausfall in einem Trierer Straßenzug gekommen. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

04.06.2023, 13:16 Uhr

Foto: Fritz-Peter Linden