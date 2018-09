später lesen Blaulicht Mehrere Unfälle im Bereich der PI Saarburg Teilen

Twittern

Teilen



Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Saarburg gab es am Sonntag mehrere Verkehrsunfälle. Die erste Meldung erreichte die Beamten in den frühen Nachmittagsstunden von der B 268, rund einen Kilometer vor der Zufahrt nach Greimerath in Richtung Saarland.