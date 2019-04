später lesen Polizei Mopedfahrerin wird bei Sturz leicht verletzt FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

(red) Eine 16-Jährige aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich ist bei einem Unfall mit ihrem Moped, der sich am Montag kurz nach 20 Uhr auf der L 68 ereignete, verletzt worden. Sie war von Daun in Richtung Mehren unterwegs, als sie am Ende einer Linkskurve auf der nassen Fahrbahn zu Fall kam und unter die Leitplanke rutschte.