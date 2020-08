Stau : Pannenfahrzeug blockiert A1 in Baustelle zwischen Wittlich und Hasborn

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wittlich/Hasborn Es staut sich: In der Baustelle auf der Autobahn A1 zwischen Wittlich und Hasborn ist ein Fahrzeug liegengeblieben und staut den Verkehr. Aufgrund der Baustelle gibt es in jede Fahrtrichtung derzeit nur eine Fahrspur, die in Richtung Hasborn nun aufgrund des liegengebliebenen Fahrzeugs blockiert ist.