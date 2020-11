Blaulicht : Augen auf – Tasche zu: Polizei gibt Tipps gegen Trickdiebstähle

Nach einem Diebstahl in Morbach gibt die Polizei Ratschläge.

Morbach (red) Langfinger gibt es überall. Nicht nur in größeren Städten, auch in ländlichen Regionen wie dem Hunsrück. So war es vergangenen Woche zu einem Diebstahl in der Lidl-Filiale Morbach gekommen. Zwei junge Frauen nutzten einen Moment der Unachtsamkeit, nahmen eine Geldbörse aus einer Handtasche, erbeuteten eine Summe im unteren dreistelligen Bereich und flüchteten.