Diebstahl : Ungebetene Erntehelfer auf Bullayer Kirschbaum

Foto: dpa/Andreas Arnold

Bullay Ein Kirschbaum ist in der Nacht vom Montag auf Dienstag, in der Brautrockstraße in Bullay teilweise abgeerntet und stark beschädigt worden.

Da der Baum unmittelbar an der stark frequentierten Durchgangsstraße steht, war der Eigentümer nicht überrascht, dass zahlreiche Kirschen abgeerntet wurden. Was er jedoch laut Polizei nicht verstehen konnte ist die Tatsache, dass mutwillig Äste des Baumes umgeknickt, abgerissen und beschädigt wurden.