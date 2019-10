Wincheringen : Einbrecher wird von Nachbar überrascht

Wincheringen Ein Unbekannter ist am vergangenen Freitag, 11. Oktober, in ein Haus in der Bahnhofstraße in Wincheringen eingebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach der Täter zwischen 20.15 Uhr und 20.35 Uhr die Terrassentür des Gebäudes auf und gelangte so in das Haus. Ein Nachbar wurde durch Geräusche auf die Tat aufmerksam und überraschte den Täter im Haus. Dieser konnte jedoch flüchten.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben.