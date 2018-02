Wohnzimmer brennt in Konz - Ein Mensch verletzt (Fotos)

In der Konzer Innenstadt hat in einem Mehrfamilienhaus ein Wohnzimmer gebrannt. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Wegen der Sperrung der Schillerstraße kam es zu starken Verkehrsbehinderungen. Von Florian Blaes und MRA

Montag, 10.45 Uhr in Konz: Schon auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte, wie starker Rauch aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße in Konz stieg. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Wohnzimmer eine Couch in Brand geraten war. Die Flammen griffen auch auf einigee Einrichtungsgegenstände über. Innerhalb kurzer Zeit konnte das Feuer gelöscht werden.

Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht. Ein Mensch musste vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt werden. Die Feuerwehr belüftete das betroffene Gebäude und trug die verbrannten Gegenstände ins Freie.

Während des Einsatzes war die Schillerstraße für den Verkehr gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr um. Es kam zu enormen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus in alle Richtungen.

FOTO: Von Florian Blaes

Im Einsatz war die FEZ Wehrleitung VG Konz. Die Feuerwehr Konz und die Berufsfeuerwehr Trier zudem das DRK Konz und der OV – DRK Konz und die Polizei.