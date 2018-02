Brandgeruch im Trierer Brüderkrankenhaus

Die Trierer Berufsfeuerwehr ist am Dienstagabend zum Brüderkrankenhaus ausgerückt. Dort war Brandgeruch gemeldet worden.

Wie die Leitstelle der Trierer Berufsfeuerwehr mitteilte, löste am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr ein Brandmelder Alarm aus. Daraufhin rückten 25 Wehrleute der Löschzüge von Wache 1 und 2 aus. Nach Angaben der Leitstelle war auch eine Stunde später nach sorgfältiger Suche keine Ursache für den Brandgeruch, den Mitarbeiter zuvor wahrgenommen hatten, gefunden. Der Einsatz dauerte am Abend noch an. „Wir gehen der Ursache sehr gründlich nach“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber volksfreund.de (j.e.)

