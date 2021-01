Polizei : Zwei Autos in Wittlich beschädigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich (red) Die Polizei in Wittlich sucht Zeugen für zwei Beschädigungen an Autos. Zum einen wurde auf dem Parkplatz Rommelsbach die Seite eines Fahrzeugs zerkratzt. Außerdem wurden an diesem Pkw die Ventile der Reifen gelöst.

Als Zeitraum kommt der 27. bis 28. Dezember in Betracht.

Im zweiten Fall wurde zwischen dem 1. und 2. Januar in der Wittlicher Händelstraße die Heckscheibe eines dort abgestellten Autos beschädigt.