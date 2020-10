Festnahme : Mann beschädigt Autos und bedroht Anwohner in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Die Polizei hat in Traben-Trarbach einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Sie bittet Geschädigte, sich zu melden.

Zunächst gebändigt und dann in Gewahrsam genommen hat die Polizei einen Randalierer in Traben-Trarbach. Ausgelöst worden sei der Einsatz, so die Polizei, am Dienstag in den Abendstunden durch einen Vorfall, bei dem der betreffende Mann im Bereich der Fußgängerzone und des Rathauses einen Anwohner bedroht habe. Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei hätten sich Hinweise darauf ergeben, dass dieselbe Person zuvor bereits einen geparkten PKW beschädigt hatte, indem sie über das Dach und die Motorhaube des Fahrzeugs gelaufen sei. Dies sei durch mehrere Zeugen bestätigt worden.