Konz : Konz Musik Festival: Viele wollen Tickets

Konz Die Ankündigung zu den verschiedenen Konzerten im Rahmen des Konz Musik Festivals ist auf große Resonanz gestoßen. Eröffnet wird das Festival am 20. August in der Kirche St. Nikolaus mit Festivalleiter Joseph Moog (Klavier) und Alexander Hülshoff (Violoncello). Abschluss ist am 29. August im Haus Beda (Beethoven-Abend) und beim Open Air im Weingut Van Volxem (Festkonzert mit der Deutschen Staatphilharmonie Rheinland-Pfalz).

