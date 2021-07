Festival : Das exquisite Festival an Mosel und Saar

Konz Ende August findet in Konz und Umgebung das „Konz Musik Festival“ statt.

Wenn der Zufall in der Kultur Regie führt, sind die Ergebnisse entsprechend chaotisch. Aber es geht auch anders. Aus einer zufälligen Begegnung zwischen Johannes Tittel von der Konzer Stadtverwaltung und dem international angesehenen Pianisten Joseph Moog hat sich ein echtes Festival entwickelt – klein, aber exquisit. „Konz Musik Festival“ heißt es. Es führt die „Sommerakademie“ fort, die der 2020 verstorbene Paul Trein 1994 ins Leben rief. Und nach einer Übergangsphase im vergangenen Jahr konnte jetzt Treins Idee auf hohem Niveau realisiert werden. Moog und Tittel und dazu der Förderverein „Vogel als Prophet“ mit Ex-Bürgermeister Winfried Manns, sie richten jetzt eine nach innen gerichteten Musikwerkstatt ein und ergänzen sie mit Konzerten, die sich nach außen, an ein Publikum richten.

Zwischen dem 20. und 29. August finden zwölf Konzerte unterschiedlicher Stilrichtungen und auf sehr unterschiedlichen Schauplätzen statt. Der hohe Anteil an Freiluftveranstaltungen hat nicht nur mit „Corona“ zu tun, sondern auch mit der Experimentierfreude der Veranstalter. So findet das zweite Konzert (21. August, Karl Adomeit und Joseph Moog) am Zusammenfluss von Saar und Mosel statt und wird zweifellos eine ganz exklusive Stimmung ausbreiten Die Waldbühne auf dem Roscheiderhof, die Weingüter Van Volxem und Cantzheim, die Arkaden im Kloster St. Bruno in Konz-Karthaus und die Galerie „Contemporanea“ in Oberbillig sind weitere Stationen in einem bunt gemischten und doch sorgfältig austariertem Programm, das auch Orte außerhalb der Stadt Konz einschließt.