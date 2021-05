Faktencheck : Behauptungen rund um die Corona-Impfung: Was ist wahr, was gelogen?

Behauptungen rund um die Corona-Impfung: Was ist wahr, was gelogen?

Trier/Luxemburg Im Internet kursieren viele Behauptungen rund um die Impfung gegen das Coronavirus. Viele dieser Aussagen sind falsch. Volksfreund.de wirft einen Blick auf fünf Behauptungen zur Impfung und erklärt, ob diese wahr sind.

Kaum ein Thema beschäftigt die Bürger so sehr wie die Impfung gegen das Coronavirus. In Bezug auf die Immunisierung ranken sich jedoch viele Mythen – oftmals ohne, dass sie einen faktisch wahren Kern haben. Nun hat die Bundesregierung einen Faktencheck veröffentlicht, der sich mit diesen Mythen befasst. Wir blicken auf die wichtigsten Erkenntnisse der Bundesregierung und eines Luxemburger Mediziners.

Die Corona-Impfung gefährdet die Fruchtbarkeit von Frauen.

RNA-Impfstoffe können die DNA verändern.

Bewertung: Falsch. Es gibt keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass Bestandteile der RNA-Impfstoffe unsere Gene manipulieren können, erklärt die Bundesregierung. Im RNA-Impfstoff sind ausgewählte Teile des Virus-Erbguts in Form von RNA enthalten. Diese kann nicht in die DNA eines Menschen „eindringen“ oder „eingebaut werden“. Das liegt daran, dass sich das Erbgut in Form von DNA im Zellkern befindet. Die chemische Struktur ist anders und ein „Einbau“ deswegen nicht möglich. Diese wissenschaftliche Betrachtung erklärt auch die YouTuberin Mai-Thi Nguyen-Kim in diesem Video (ab 5:00 Minuten).